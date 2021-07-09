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Siirt'te feci kaza: Yaralılar var
Aktüel Siirt'te feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Siirt'te feci kaza: Yaralılar var

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 18:42:00 -
Siirt'te feci kaza: Yaralılar var

Siirt'te devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaraladı. Ağrı'dan Siirt'e giden Yusuf Candan idaresindeki 04 DA 195 plakalı hafif ticari araç, merkez Akyamaç köyü yakınında devrildi.

Kazada, sürücü ile Fatma, Aysel, Ali Talha ve Mehmet Candan yaralandı.

UMKE personeli ve 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 

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