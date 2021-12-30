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Ekonomi Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 200 bin liraya çıkarıldı
Ekonomi

Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 200 bin liraya çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 150 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 09:58:00 -
Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 200 bin liraya çıkarıldı

TMSF'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar kapsamında, değişen yeniden değerleme oranları doğrultusunda halihazırda 150 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 200 bin lira olarak belirlendi. Bu karar, 2022 takvim yılı başından itibaren geçerli olacak.

Kararın uygulanmasında gerekli işlemleri yerine getirmek üzere Sigorta ve Risk izleme Daire Başkanlığı yetkili olacak.

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