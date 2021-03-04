Sigortalı çalışırken de artık yaşlılık aylığı talep edilebilecek

Dünkü Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadelere yer verildi: "Sigortalının yaşlılık aylığı talebinde bulunabilmesi için işten ayrılması ve aylık bağlanana kadar hiçbir gelir elde edememesi mağduriyetlere neden olmaktadır. Dolayısıyla kural orantılı değildir. Ayrıca çalışma hak ve özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle de anayasaya aykırıdır.”