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Aktüel Sığırcık kuşlarının muhteşem dansı! Görenler mest oldu
Aktüel

Sığırcık kuşlarının muhteşem dansı! Görenler mest oldu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sığırcık kuşlarının gökyüzünde bulutlar altındaki dansı kameraya kaydedildi. Görüntüleri izleyenler mest oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 19:39:00 - 2023-01-18 19:59:14

Turgutlu-Manisa karayolu üzerinde bulunan zeytin bahçelerinin üzerinde uçan sığırcıkların dansı görenleri mest etti.

Yol kenarında duran bazı sürücüler, sığırcık kuşlarının o anlarını kaydetti.

Toplu uçuşla yırtıcılardan korunuyorlar

Görüntülerdeki binlerce sığırcık kuşu, kış aylarında açık arazi, tarla ve sazlık alanlarda toplanarak, yem aramak için bir arada hareket ediyor.

Toplu uçuşları sayesinde yırtıcı kuşlardan da korunan sığırcıklar, gökyüzünde adeta dans ediyor.

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