Sigara gözün de düşmanı



Gözlerinizi Ultraviyole ışığından koruyun.

Bu güneşten gelen ışınlar gözler için son derece zararlıdır. Gözlerinizi güneşin bu zararlı ultraviyole ışınlarından korumak için her zaman yeterli UV koruması olan gözlükler takın. Bu, katarakt ve başka göz hasarı risklerinizi azaltmaya yardımcı olabilir.

Solaryumdan uzak durun.

Ek olarak, aletlerle çalışırken veya aktif sporlarda yer alırken kalıcı görme kaybına sebep olabilecek göz yaralanmalarını önlemek için güvenlik gözlüklerinizi taktığınızdan emin olun.

Sigara içmenin birçok tehlikesi belgelenmiş, biliniyor. Fakat gözlerle olan ilişkisini biliyor muydunuz.. Göz sağlığına gelince, sigara içen kişilerde yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt meydana gelme ihtimali daha yüksek oluyormuş. Yani zararı hemen ortaya çıkmıyor, yaşlanmanızı bekliyor. İnsan yaşlanınca bilhassa iki şeyi arar: 1- Beli bükülmeden yürüyebilmek, 2- Gözlük hatta pertavsız ardına düşmeden görebilmek.. Sigara bu ikincisi için tam bir tuzak. Makula dejenerasyonu adeta görmemekle eşdeğer. Karatarkt için ise bıçak altına yatmanız gerekiyor. Yani siz siz olun, nasıl emekliliğinizi düşünüyorsanız, gözlerinizi de düşünerek sigara illetinden kurtulun.

Geçmişiniz önünüzü aydınlatabilir

Göz hastalıkları için yüksek risk altında olup olmadığınızı öğrenin. Bunun en önemli yollarından biri ailenizin sağlık geçmişinin farkında olmaktır.

Soru: Siz veya ailenizden biri şeker hastası mı ya da yüksek tansiyon geçmişi var mı?

Soru: 65 yaş üzerinde misiniz? Bu iki sorunun cevaplarından biri bile "evet" ise göz hastalıkları riskiniz var demektir. Düzenli göz muayeneleri bilhassa önemlidir çünkü erken teşhis görüş kaybınızı kısıtlayabilir ve görüşünüzü korumaya yardımcı olabilir.

Her iki yılda bir gözlerinizi kontrol ettirin

Gözbebeklerinizi genişletmeyi içeren kapsamlı bir göz muayenesi, erken belirtileri olmayan diyabetik retinopati gibi önemli göz hastalıkları riskinizi tespit edebilir. Göz muayenesi gözlüğünüzün veya kontakt lensler için reçetelerinizin güncel olmasını garanti edebilir.