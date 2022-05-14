Şifalı bitkilere dönüş başlıyor! Türkiye cazibe merkezi olacak

YENİ AKİT/ANKARA

Yeni Akit Gazetesi'nin de geçmiş yıllarda yüzbinlerce abonesine dağıttığı "Şifalı Bitkiler" kitabı artık Türkiye'nin bu alanda da cazibe merkezi olacağı bir alan haline geliyor. Müjdeyi Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey duyurdu.

"Cazibe merkezi yapmaya kararlıyız"

Karacabey'in mesajı şöyle:

"6 Asır önce Muhammed Mahmûd Hacı eş-Şirvânî tarafından kaleme alınan Ravḍatü'l-ʻItr (Şifa Bahçesi) adlı el yazması eserin günümüz Türkçesi'ne çevirisi Genel Müdürlüğümüzce yapıldı.Bu eşsiz eser Sayın Bakanımız Vahit KİRİŞCİ tarafından, Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendiye takdim edildi.

Sahip olduğumuz biyolojik çeşitliliğimizi bilimin ışığında koruyup geliştirerek ülkemizi birçok alanda olduğu gibi “şifalı bitkiler” alanında da dünyanın cazibe merkezi yapmaya kararlıyız."