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Şiddetli baş ağrısını hafife almayın!

Anevrizma beyin kanamalarının en önemli sebeplerinden biri...

04 Eylül 2018 Salı 13:04
Şiddetli baş ağrısını hafife almayın!

Nöroşirürji uzmanları beyin damarlarında oluşan baloncuğu, beyin kanamasının en önemli sebeplerinden biri olarak gösteriyor. Ayrıca özellikle anevrizması olup olmadığı bilinmeyen hamilelerin tehlike altında olduğunu söylüyor.

Anevrizma beyin kanamalarının en önemli sebeplerinden biri... Anevrizma beyin damarlarında oluşan baloncuk. Eğer hamile bir hanımda bu varsa ve önceden tesbit edilmemişse hayati tehlike arzediyor.

Anevrizması kanayan hastalardan bir kısmı anında, bir kısmı da 1-2 saat içinde ölüyor. Bu hastalardan, sadece 5'te biri yaşayarak hastaneye ulaşabilmekte...

Bu kanama halinin tipik örneğini yıllar önce ünlü ses sanatçısı Ebru Gündeş yaşamış ve kameralar bu anı kaydetmişti. Ebru Gündeş’in anevrizmaya bağlı beyin kanaması geçirdiği anlaşılmış, hastaneye ulaştırılabildiği için kurtulmuştu. Ebru Gündeş, dünyada ilk anında kanaması tespit edilen kişi.. Dünya kongrelerinde videosu sürekli gösteriliyor.

Uzmanlar bu sebeple ciddi uyarılarda bulunuyor. Eğer doğumdan önce anevrizma tespit edilmişse, önce anevrizmanın tedavi edilmesi gerekiyor. Yoksa hayatî olabilir. Anevrizması tedavi edilmediği için doğumu beklerken yavrusuyla birlikte ölen pek çok hasta var. Basınç oluştuğu için normal doğumda anevrizma patlayabilir. Çünkü anevrizma kanadığı zaman tespit ediliyor. Kanamadan tespit edilenler az.. Bir migren atağı ile gider, tesadüfen bulunursa bulunur. Yoksa çoğu kanayarak gelir. Daha önce hiç olmadık şekilde şiddetli bir baş ağrısı durumunuz varsa, vakit geçirmeden uzman hekime görünmelisiniz..

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 13:04
  1. anevrizma
  2. şiddetli baş ağrısı

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