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Aktüel Sıcaklıklar mevsim normallerine dönüyor
Aktüel

Sıcaklıklar mevsim normallerine dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 17 -23 Temmuz tarihleri arasında Hava sıcaklıklarının Güney Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyir edileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 16:26:00 -
Sıcaklıklar mevsim normallerine dönüyor

YENİ AKİT  ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 17 -23 Temmuz tarihleri arasında Hava sıcaklıklarının Güney Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyir edileceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Haftalık Hava Tahmini (17 - 23 Temmuz 2022)Hava sıcaklıklarının Güney Ege ve Batı Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor"denildi.

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