Sıcaklıklar düşecek! Yağışlı hava geliyor

Yurdun büyük bölümünde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar perşembe günü azalacak. Türkiye'nin kuzey kesimleri ve Akdeniz'in iç kesimleri yağışlı havanın etkisine girecek.

Meteoroloji, 21 - 27 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin haritasını yayınladı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise, "Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 10 -12 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü azalarak yurt genelinde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediyor." ifadelerine yer verildi.

Bazı bölgelere yağış uyarısı

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde (21-22/07/2021 Çarşamba ve Perşembe), Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve güney bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Bayramın dördüncü gününde ise (23/07/2021 Cuma) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Büyük kentlerde yağış bekleniyor mu?

Kurban Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar yazlık yerlere akın ederken, İstanbul nüfusunda ciddi bir azalma olmuştu. Meteoroloji'nin verilerine göre yarın İstanbul'da başlayacak olan kuvvetli yağışlar cuma gününe kadar devam edecek. Öte yandan, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de de yağışların etkili olması bekleniyor. Yetkililer yaptıkları açıklamalarda ise vatandaşları yaşanabilecek olan olumsuzluklara karşı uyardı.