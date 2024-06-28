Sıcak çarpması ölüme yol açabilir!

Acil Tıp Uzmanı ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Bişar Sezgin, sıcak çarpması ile ilgili yaptığı açıklamada, özellikle vücut ısısının 40 dereceye çıkmasıyla hayati risk taşıyan durumların oluştuğunu belirtti.

Aşırı sıcaklıklar sonucu sıcak çarpması vakalarının artmaya başladığını vurgulayan Dr. Sezgin, açık havada bulunmanın ardından ortaya çıkabilen ölümcül sıcak çarpması tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

Dr. Sezgin, sadece 5 ila 10 dakika içinde sıcaklığın beyin gibi hayati organlardan kanı çekerek kafa karışıklığına, baş dönmesine ve bayılmaya yol açabildiğini söyledi.

Vücudun tamamen sıcak çarpmasına girmesi ve vücut fonksiyonlarının tamamen kaybolması ise sadece 15 dakika sürüyor.

Güneş çarpmasının başlıca belirtileri arasında baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu ve nöbetlerin yer aldığını belirten Dr. Sezgin, ayrıca kalp atış hızında artış, çarpıntı, kas krampları ve bayılma gibi belirtilerin de görülebildiğini ifade etti.

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"Sıcak çarpması vücudun çalışma düzenini bozar"

Özellikle Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının yüksek derecelere çıkma eğiliminde olduğunu belirten Sezgin, "40 santigrat derecedeki sıcaklıklarda vücut ısısının çok fazla yükselmesine bağlı sıcak çarpmaları meydana gelmektedir. Sıcak çarpması, vücudun çalışma düzenini bozacak kadar vücut ısısının artmasıyla ilgili bir hastalıktır. Vücudun normal çalışabilmesi için belirli bir sıcaklık aralığında durması gerekmektedir. Genelde insanların vücut sıcaklığı 36-37 derece arasında seyreder. Vücut sıcaklığı 40 dereceye yaklaştıkça sıcak çarpması ihtimali artar." dedi.

Sıcak çarpmasının belirtileri nelerdir?

Sıcak çarpması belirtilerine de dikkat çeken Dr. Sezgin, "Ağır sıcak çarpmasında baş ağrısı, mide bulantısı, vücut sıcaklığının çok artmış olması, bilinç kaybı ve kas spazmları görülebilir. Daha hafif sıcak çarpmasında ise kas seğirmeleri ve kramplar gibi şikayetler olabilir. Müdahale edilmeyen vakalar ölümle sonuçlanabilecek ciddi bir durumdur." uyarısında bulundu.

Sıcak çarpmasına maruz kalmamak için ne yapmalıyız?

Sıcak çarpmasına maruz kalmamanın en basit yolunun serin yerlerde kalmak olduğunu belirten Dr. Sezgin, "Çok sıcak ve nemli havalarda spor aktivitelerini mümkünse ertelemekte fayda var. Sıcağa maruziyet arttıkça ve bu esnada fiziksel aktivite yapıldığında vücut sıcaklığının dengesini korumak daha zor olur. Ayrıca sıvı tüketimine çok dikkat etmek gerekiyor. Vatandaşlarımızın olabildiğince su içerek kaybettikleri suyu telafi etmeleri önemlidir. Bu, vücut sıcaklığını koruyan en önemli mekanizmalardan biridir." dedi.

Sıcak çarpmasında müdahale nasıl yapılmalıdır?

Dr. Sezgin, sıcak bir ortamda kalmış ve vücut ısısı yükselmiş birine nasıl müdahale edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, bilinç bulanıklığı ya da kas krampları yaşayan birini hemen serin, gölgelik bir yere almanız, mümkünse ıslak bir bezle müdahale ederek su içmesini sağlamanız gerekir. Vücudunu ıslatarak ilk müdahale yapılması, kişinin zarar görmesini engelleyecektir. Sıcak çarpması belirtileri yaşayan biri yalnızsa, hızlıca serin bir alana geçip sıvı içmeye başlayarak ve üzerindeki elbiseleri ıslatarak vücut sıcaklığını düşürebilir." tavsiyesinde bulundu.

Kimler risk grubunda ve hayat kurtarıcı önlemler nelerdir?

Risk grubunda olan vatandaşlara da uyarılarda bulunan Dr. Sezgin, "Çocuklar, 65 yaş ve üstü kişiler ve bazı kronik hastalıkları olanlar risk grubundadır. Kalp ve şeker hastalığı olanlar, mevcut hastalıklarını artırabileceği için sıcak ortamlardan uzak durmalı veya sıcak havalarda dışarı çıkmamalıdır. Sıcak çarpmasından korunmak için genel öneri, havaların çok sıcak olduğu saatlerde dışarı çıkmamaktır. Öncelikle vatandaşın kendini koruması gerekiyor. Allah korusun, böyle bir durum yaşandığında da ilk müdahale olarak vücut sıcaklığını azaltacak ve kaybedilen sıvıyı yerine koyacak önlemleri almak hayat kurtarıcı olabilir." dedi. (İLKHA)