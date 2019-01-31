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Shinji Kagawa, İstanbul'da

- Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Japon futbolcu İstanbul'a geldi

31 Ocak 2019 Perşembe 17:05
Shinji Kagawa, İstanbul'da


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın transferi için görüştüğü Japon futbolcu Shinji Kagawa, İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlı ekibin Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna katmak için görüştüğü Kagawa, özel uçakla Almanya'dan İstanbul'a ulaştı.

Bir grup Beşiktaşlı taraftarın karşıladığı 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu karşılamaya gelen Japon medya mensupları da dikkati çekti.

Kagawa daha sonra kulüp yetkilileri ile havalimanından ayrıldı.


- Borussia Dortmund'da parladı


Shinji Kagawa profesyonel kariyerine ülkesi Japonya'nın Cerezo Osaka takımında başladı.

2010 yılında Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund'a transfer olan Japon futbolcu, Almanya'da oynadığı iki sezonun ardından İngiltere Premier Lig'e kiralık olarak gitti. Manchester United'da iki sezon geçiren milli futbolcu, yeniden Borussia Dortmund'a döndü.

Borussia Dortmund'daki ilk sezonunda 28 resmi karşılaşmaya çıkan Kagawa, sezonu 12 golle tamamladı. Ertesi sezon 43 resmi maçta 17 gol kaydeden Japon futbolcuya bu performansı Premier Lig'in kapılarını açtı.

Manchester United'daki ilk yılında 26 kez sahaya çıkan Kagawa rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Bir sonraki sezon 30 maçta forma giyen orta saha oyuncusu, golle tanışamadı.

Dortmund'daki ikinci döneminde 39 resmi maçta forma giyerek takımının en önemli güçleri arasında yer alan Japon futbolcu, 6 gol atarak bir sonraki sezona geçti.

2015-2016 sezonunda Alman ekibi ile kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Kagawa, 13 golle oynadı. Kagawa, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarını altışar golle noktaladı.

Alman ekibinde bu sezon istediği şansı bulamayan Kagawa, 2'si Bundesliga olmak üzere toplam 5 maçta forma giyebildi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 17:05
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Shinji Kagawa
  4. Spor Toto Süper Lig

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