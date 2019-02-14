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Sharapova, Indian Wells'ten çekildi

14 Şubat 2019 Perşembe 14:22
Sharapova, Indian Wells'ten çekildi


İSTANBUL (AA) - Rus tenisçi Maria Sharapova, sakatlığı nedeniyle Indian Wells'ten çekildiğini açıkladı.

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki tenisçi, sağ omzundaki sakatlık nedeniyle ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasına katılmama kararı aldı.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 2018'in şampiyonu Caroline Wozniacki'yi üçüncü turda eleyen Sharapova, bir sonraki turda Ashleigh Barty'ye yenilmişti.

Indian Wells Turnuvası, 4-17 Mart tarihlerinde yapılacak.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:22
  1. Indian Wells
  2. Maria Sharapova
  3. sakatlık
  4. tenis

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