Shakhtar, Ukrayna Kupası’nda Dinamo Kiev’e Elendi

Ukrayna Kupası son 16 turunda Shakhtar Donetsk, deplasmanda ezeli rakibi Dinamo Kiev’e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Teknik direktör Arda Turan, kaçan gollere ve “anların doğru oynanamamasına” vurgu yaparak futbolcularına mesaj verdi.

Valeriy Lobanovskyi Dynamo Stadyumu’ndaki karşılaşmayı ev sahibi Dinamo Kiev 2-1 kazandı. Goller Andriy Yarmolenko ve Eduardo Guerrero’dan gelirken, Shakhtar’ın sayısını Luca Meirelles kaydetti. Bu sonuçla Dinamo Kiev çeyrek finale yükseldi.

“ANLARI DOĞRU OYNAYAMAZSANIZ CEZALANDIRILIRSINIZ”

Maç sonrası konuşan Arda Turan, çok sayıda fırsat kaçırdıklarını belirterek “Derbilerde anları doğru oynamanız gerekir. Belki 4-0, 5-0 olabilirdi ama oyuncularım bazı anları doğru oynayamadı” dedi. Gereksiz faul ve tartışmalarla oyun planının dışına çıktıklarını vurgulayan Turan, “Anları doğru oynayamazsanız cezalandırılırsınız” ifadelerini kullandı.

“50. DAKİKADAN SONRA MUTLU DEĞİLİM”

Turan, ikinci yarıdaki performanstan memnun olmadığını söyleyerek “Duyguyu, cesareti ve çalıştığınız sisteme bağlılığı oyuna katmanız lazım. 50. dakikadan sonra gördüklerimden rahatsızım” açıklamasını yaptı.

“RAHAT YOK, STRATEJİYİ GÜNCELLEYECEĞİZ”

Hafta sonu ligde yeniden Dinamo Kiev’le oynayacaklarını hatırlatan Turan, “Futbolcularıma rahat vermeyeceğim; bu üzüntüyü yaşamaları lazım. Farklı bir strateji ile oynayacağız; plana sadık kalıp enerjimizi 90 dakikaya yayacağız” diyerek rövanş için daha agresif bir yaklaşımın sinyalini verdi.

 

