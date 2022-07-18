Seyyid Neyfel Kaf kimdir? Cübbeli Ahmet, Saadeddin Ustaosmanoğlu'na cevap verdi mi?

Saadeddin Ustaosmanoğlu, Ahmet Mahmut Ünlü’nün kasetleri bulunduğuna ilişkin bir takım iddialarda bulundu. Youtube üzerinden bir video yayınlayan Saadeddin Ustaosmanoğlu, bu videodaki açıklamalarının fragman olduğunu, henüz filmin başlamadığını söyledi. Saadettin Ustaosmanoğlu, Cübbeli Hoca’ya, “Endonezyalı Seyyid Neyfel Kaf'ı tanıyor musun? Bu adamın sana getirdiklerinden haberimiz var, bu adama ne kadar verdin?” diler sordu. Seyyid Neyfel Kaf hakkında internette herhangi bir bilgiye ulaşılamamakta.

Cübbeli Ahmet Hoca, Saadeddin Ustaosmanoğlu'na ne cevap verdi?

Cübbeli Ahmet Hoca, Saadeddin Ustaosmanoğlu'nun açıklamaları üzerine Odatv'ye konuştu ve bu açıklamaları ciddiye almadığını belirterek, "Mahmut Efendi'nin cenazesinde mehdi oradaydı namaz kıldı. İşte efendim Mahmut Efendi tabuttan bir teveccüh etti, Tayyip Bey sessiz duruma döndü mealinde şeyler söyleyen bir kişiyi ben ciddiye almıyorum, muhattab almıyorum" dedi.

Saadettin Ustaosmanoğlu’nun söz konusu yayını sonrası Cübbeli Ahmet'in de harekete geçtiği anlaşıldı. Ahmet Mahmut Ünlü adına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda Saadettin Ustaosmanoğlu’nun ‘tehdit’, ‘hakaret’, ‘şantaj’, ‘iftira’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarını işlediği öne sürüldü.

Saadeddin Ustaosmanoğlu’nun Cübbeli videosu engellendi mi?

Savcılık dilekçesinde “Mezkûr paylaşım müvekkilimin maddi ve manevi huzur ve sükununu son derece şiddetli bir şekilde bozmuştur. Şüpheli tarafından sarf edilen tahkir edici, küçük düşürücü sözler hem müvekkil nezdinde ağır elem duygusuna sebep olmuş hem de dış dünyada müvekkilin saygınlığına zarar verme tehlikesi oluşturmuştur” denildi. Savcılık suç duyurusunun yanı sıra bir başvuru da İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne yapıldı. Yayının yapıldığı Youtube’daki link için erişim engeli kararı verilmesi talep edildi.