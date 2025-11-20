  • İSTANBUL
Mısır hasadı başladı! Mısır neye iyi gelir? B12 ve demir deposu... Artık marketler satıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mardin Ovası'nda bu yıl ekilen mısırın hasadı başladı. Artık marketler satmaya başladı. Mısır, lif, vitamin ve mineraller açısından zengin bir besindir. B12 vitamini, demir ve kolajen gibi güçlü bileşenlerle dolu olan besin, hem enerji veriyor hem de kolajen depolarını dolduruyor. Peki Mısır neye iyi gelir?

Mardin Ovası'nda ürün mısırın hasadı başladı. Haşlanmış mısır, hemen hemen herkes tarafından sevilen, besleyici özelliği bulunan bir gıdadır. Temel besinler içerir. Peki Mısır neye iyi gelir?

Beta-karoten ve A vitamini içeriği ile uzun vadede göz sağlığını korur, Mısır güçlü antioksidan özelliği sayesinde serbest radikalleri etkisiz hale getirir ve kanser riskini azaltır. İçerdiği lutein ve zeaksantin antioksidanları, katarakt gibi göz hastalıklarından korur. B12 açısından zengin olan mısır, kandaki hücreleri yenileyerek demir eksikliğine iyi gelir. Lif içeriği ile sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Bağırsak hareketlerini arttırır. B12 açısından zengin olan mısır, kandaki hücreleri yenileyerek demir eksikliğine iyi gelir. Lif içeriği ile sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Bağırsak hareketlerini arttırır.

Mısırın Besin Değeri Genel anlamda 100 gram haşlanmış mısır tüketildiğinde ortalama 100 kcal kalori alınır. Ayrıca besin değerlerine bakıldığında ortalama değerlerle toplamda 3.2 gram proteine, 1.2 gram esansiyel ve doymuş yağa, 21.2 gram karbonhidrata sahiptir. Bu makro moleküller enerji yakıtı olarak görev alarak vücudun biyokimyasal reaksiyonlarında görevalırlar. Bununla birlikte 2.4 gram lif içeriği ile tok tutmak özelliğini besin ön plana çıkarır. Mısır, mineraller arasında en çok potasyum içeriğine sahiptir. Mineral içerikleri ise sırasıyla potasyum, magnezyum, fosfor için 270 mg, 37 mg ve 89 mg'dır. Ek olarak A ve C vitaminini sırasıyla 187 IU ve 6,8 mg olarak barındırır.

Mısırın Faydaları Nelerdir? Besleyici bir besin olan mısır, sindirim sağlığını destekler, kalp sağlığını korur, lif açısından zengindir, anemi için faydalıdır, antioksidan içerir, doğal şeker içeriğine sahiptir, enerji seviyesini artırır ve hem cilt hem de saç sağlığı için faydalıdır. Mısırın faydalarını ön plana çıkaran etki içeriğinin mikro ve makro moleküller açısından zengin olmasıdır. Bunun yanında sindirimi kolaylaştıran suda çözünen ve çözünmeyen lifler bakımından da zengin olması kritiktir. Tüketilen bu sebzenin besin değerlerinin günlük kalori açığını karşılayacak seviyede olması enerjinin dengelenmesine de yardımcı olur. Mısırın faydalarına dikkat çeken bir nokta da doğal şeker içeriğine sahip olmasıdır, zararlı rafine şeker tüketimine de bir alternatiftir.

Genel olarak mısırın faydaları aşağıdaki gibi listelenebilir: B9 vitamini olarak bilinen folik asit açısından zengindir Sindirim sağlığını destekler Kalp sağlığını korur Kansızlığa iyi gelebilir Enerji seviyesini artırır Antioksidan içeriğiyle serbest radikalleri önleyebilir Cilt ve saç sağlığı için faydalıdır Karbonhidrat içeriği yüksektir, Göz problemlerini minimize edebilir Beyin fonksiyonlarına katkı sağlayabilir Vücudun kas, dolaşım ya da cilt gibi sistemlerini destekleyip besler Bağırsak detoksu yapılması yönünde desteskleyicidir Folik asit, protein ve sağlıklı karbonhidratlar açısından zengin olması diyabet hastalığı ile mücadeleye katkı sağlayabilir. B9 vitamini olarak bilinen folik asit açısından zengindir B9 vitamini içeriğiyle mısır çocukluk ve hamilelik döneminde bireyler için kullanımı öncelikli hale gelir. Özellikle hamilelik sırasında bebeğin beyin ve organ gelişimini destekleyen bu vitamin erken doğum riskini de engellemede etkilidir. Karbonhidrat içeriği yüksektir Karbonhidrat içeriği yüksek olan mısır bu anlamda kalori desteği sağlayarak kilo problemi yaşayan kişiler öğünlerine ekleyebilir. Karbonhidrat içeriğinin kolay sindirilebilen monomerlere dönüşmesi de avantaj sağlar. Aynı zamanda sindirimin de yavaşlamasını önleyen içeriği sayesinde metabolik dengenin korunmasına katkı verebilir. Antioksidan içeriğiyle serbest radikalleri önleyebilir Vücutta toksinler ve diğer kimyasal maddeler zararlı olan serbest radikalleri arttırabilir. Bu serbest radikaller hücre düzeyinde işleyişi bozabilir ve farklılaşan hücreler kanser gibi kronik hastalıklara davetiye çıkarabilir. Bu besinin içeriğinde yer alan antioksidanlar serbest radikallerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bu anlamda serbest radikallerin vücuttan atılmasını sağlayan karaciğer ve böbrek gibi organların daha az çalışmasına da katkı sağlar. Kansızlığa iyi gelebilir Kansızlık problemi vücutta hücrelere oksijenin ve besinin taşınmasının azalmasına neden olur. Bu durum da vücudun çalışma dengesini bozacak ciddi süreçleri beraberinde getirebilir. Kansızlığın başlıca nedenleri demir, B12 ve folik asit eksikliği olabilir ve ilgili bu besin kaynağı üç mikro molekülü de içeriğinde belirli bir düzeyde barındırır. Göz problemlerini minimize edebilir Mısırın faydaları ile ilişkili karotenoid maddeler ise oldukça önemlidir. Beta karoten ve antosiyaninler açısından zengin olan besin göz problemlerinin minimize edilmesinde yardımcıdır. Özellikle yaşlılıkta makula dejenerasyonu oluşmasının önlenmesinde destekleyici rol oynayabilir. Beyin fonksiyonlarına katkı sağlayabilir Antioksidanlar ve B vitaminleri açısından zengin olması beyin fonksiyonların da gelişmesine katkı sağlayabilir. Özellikle ileri yaşlarda görülen alzheimer, demans ya da bunama gibi durumların ortaya çıkmasının önlenmesinde yardımcı rol üstlenebilir. Bağırsak detoksu yapılması yönünde destekleyicidir İçeriğinin yüksek lif içeriği ise bağırsak detoksu yapılması yönünde destekleyicidir. Bu sayede bağırsak problemlerine yakalanma riskinin azalmasında yardımcı rol oynayabilir. Böylece iltihaplı bağırsak sendromları, kabızlık, ishal, hemoroid gibi sorunlara yakalanma riskini de azaltabilir. Bunun yanında bağırsak florasının dengesinin korunmasında aktif rol alması kolon kanseri riskini de düşürmesine destek olabilir. Mısırdaki Vitaminler Nelerdir? Mısır aynı zamanda glutensiz bir nişasta deposu olarak değerlendirilebilir. İçeriğinde yer alan vitaminler ham madde özelliğini zenginleştirmede etken faktörlerden biridir. Ayrıca vitamin değerleri genellikle süt mısırı üzerinden ifade edildiği de görülür. Genel anlamda mısır faydalarını da dikkat çeken vitamin içeriği aşağıdaki gibi sıralanabilir: B6 vitamini: Biyokimyasal adıyla piridoksin olarak ifade edilen vitamin nörolojik sinir ağlarının yenilenmesinde ve protein sentezinde etkilidir. B5 vitamini: Pantotenik asit olarak da belirtilen B5 vitamini vücut iç salgılarının sentezinde ve yağ asitlerinin üretiminde destekleyicidir. B3 vitamini: Niasin olarak bilinen B3 vitamini enerji metabolizmasına katkı sağlar. Özellikle hücreler için önemli bir yağ olan kolesterol seviyesinin dengelenmesine yardımcı olur. B1 vitamini: Sinir sisteminde ve enerji üretim mekanizmalarında yardımcı rol oynayan bir vitamindir. Mısırın Faydaları Hakkında Sık Sorulan Sorular Mısır hangi hastalıklara iyi gelir? Göz hastalıkları, diyabet, kolesterol yüksekliği, obezite ve bağırsak problemleri çeken kişiler destekleyici bir besin olarak tüketebilir. Ayrıca içeriğinin zengin olması genel olarak vücudu da destekler.

Mısır bağırsaklara iyi gelir mi? Suda çözünür ve çözünmez lifler açısından zengin olduğu için bağırsak sağlığının sürdürülmesinde destekleyici olarak vurgulanabilir. Haşlanmış mısırın faydaları nelerdir? Haşlanmış mısır kolajen üretimini destekler, likopen içerir, cildi besler, göz sağlığına iyi gelir ve bağırsaklar için faydalıdır. Memorial

