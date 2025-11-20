Sultangazi'de büyük skandal! Oto yıkamacı yolu işgal etti, ortalık karıştı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yolu işgal eden oto yıkamacılar, kendilerine karşı çıkan vatandaşa saldırdı. Canını kurtarmak isteye vatandaş kaçmak isterken başka bir araca çarparak kaza yaptı.
Olay saat 17.30 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Yolu Caddesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, 2485. Sokak’ta bulunan oto yıkamanın karşısına aracını park etmek isteyen bir kişi, çalışanlar tarafından uyarıldı.
Oto yıkama çalışanlarının aracın kaldırılmasını istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle çalışanlar, sürücüyü darp etmeye başladı.
Darbedilen sürücü, aracına binerek olay yerinden kaçtığı sırada caddede başka bir otomobile çarptı.
Kazanın ardından oto yıkama çalışanları tekrar sürücünün yanına gelerek darp etmeye çalıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.