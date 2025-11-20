  • İSTANBUL
Gündem

Sultangazi'de büyük skandal! Oto yıkamacı yolu işgal etti, ortalık karıştı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yolu işgal eden oto yıkamacılar, kendilerine karşı çıkan vatandaşa saldırdı. Canını kurtarmak isteye vatandaş kaçmak isterken başka bir araca çarparak kaza yaptı.

Olay saat 17.30 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Yolu Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 2485. Sokak’ta bulunan oto yıkamanın karşısına aracını park etmek isteyen bir kişi, çalışanlar tarafından uyarıldı.

Oto yıkama çalışanlarının aracın kaldırılmasını istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle çalışanlar, sürücüyü darp etmeye başladı.

Darbedilen sürücü, aracına binerek olay yerinden kaçtığı sırada caddede başka bir otomobile çarptı.

 

 

Kazanın ardından oto yıkama çalışanları tekrar sürücünün yanına gelerek darp etmeye çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ülkenin sahibi yok

ülke sahipsiz kardeşim, şu an caddede sokakta size bir yan bakan görürseniz dalaşmayın, tabanları yağlayıp fıyabildiğiniz kadar uzağa fıyın, polis molis hepsi hikaye

YILMAZ DURMUŞ

Ne hikmet ise, Galericilik, emlakçılık, oto yıkama, döviz bürosu ve benzeri bazı meslekler özellikle kara para aklamak için paravan olarak kullanılan meslekler olup, bu işletmelerin sahipleri de çoğunlukla mafya vari insanlardan oluşuyor. Girdikleri her alanda etraflarındaki işletmeleri insanları rahatsız etmekten çekinmiyorlar, kanunlar onların gözünde delinmek için olusturulmuş yasaklar olarak görülmektedir. Mevcut iktidar bunlarla kıyasıya mücadele ediyorlar amma böyleleri için hapishane tatil yeri gibi, biri girip, diğeri çıkıyor aynı kanunsuzlukları devam ettiriyorlar. Hapisten çıkanlar ise ıslah olmak yerine mafya ortamında bir üst rütbeye çıkmış gibi oluyorlar. Devlet bu işleri yapanları iyice kıskaca almalı, hatta bu işleri yapacak olanların sicilleri temiz olanlara müsaade edilmelidir.
