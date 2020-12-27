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Aktüel Seyhan Baraj Gölü'nde doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı
Aktüel

Seyhan Baraj Gölü'nde doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı

Geçen yılın aralık ayında 483 milyon metreküp suya sahip olan göldeki su miktarı bu yılın aynı döneminde yüzde 20'lik artışla 578 milyon metreküpe çıktı - Aralık ayındaki yağışlar, gölün su miktarında 25 milyon metreküplük artış sağladı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:58:27 -
Seyhan Baraj Gölü'nde doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı

ADANA (AA) - Türkiye'nin tarım merkezlerinden Çukurova'nın en önemli tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan Seyhan Baraj Gölü'nde doluluk oranı aralık ayında yüzde 70 seviyesine yükseldi.

AA muhabirinin Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, geçen yılın aralık ayında baraj gölünün doluluk oranı yüzde 58 seviyelerindeyken bu yılın aynı döneminde yüzde 70'e ulaştı.

Geçten yılın aralık ayında gölde 483 milyon metreküp su bulunurken bu yılın aynı döneminde ise yüzde 20'lik artışla su miktarı 578 milyon metreküpe çıktı.

- Aralıktaki yağışlar olumlu yansıdı

Yetkililer, aralık ayında bölgede görülen yağışların barajın su miktarına olumlu yansıdığını, özellikle 8-10 Aralık'taki yağışların etkili olduğunu belirtti.

Aralık ayı içindeki yağışlar öncesi 553 milyon metreküp su bulunan gölde yağış sonrası su miktarı 25 milyon metreküp artış gösterdi.

Yağışlar, bölgedeki Çatalan ve Yedigöze Baraj göllerinde de su seviyesine olumlu yansıdı.

Çatalan Barajı'nda yağış öncesi yüzde 70 olan doluluk oranı yüzde 71'e, Yedigöze Baraj Gölü'nde ise yüzde 93 olan doluluk oranı yüzde 98'e çıktı.



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