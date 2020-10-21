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Ekonomi Seyahat için Kovid-19'un etkili olduğu 3 ayda 3,5 milyar lira harcandı
Ekonomi

Seyahat için Kovid-19'un etkili olduğu 3 ayda 3,5 milyar lira harcandı

Nisan-haziran döneminde yurt içinde ikamet eden 5 milyon 334 bin kişi seyahate çıktı - Seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,1 azalarak 3 milyar 536 milyon 968 bin lira olarak gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:31:48 -
Seyahat için Kovid-19'un etkili olduğu 3 ayda 3,5 milyar lira harcandı

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini hissettirdiği bu yılın ikinci çeyreğinde, yurt içinde ikamet eden 5 milyon 334 bin kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,1 azalarak 3 milyar 536 milyon 968 bin lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2020 dönemine ilişkin "Hanehalkı Yurt İçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlamaların da olduğu yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 5 milyon 334 bin kişi seyahat gerçekleştirdi. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 69,1 azalışla 5 milyon 976 bin olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 76 milyon 10 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 12,7, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 592 lira oldu.

Yerli turistin yaptığı seyahat harcamaları yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 67,1 azalışla 3 milyar 536 milyon 968 bin lira olarak kayıtlara geçti. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları şeklinde yapıldı.

Yurt içi turizm harcamasının yüzde 98'ini (3 milyar 465 milyon 400 bin lira) kişisel harcamalar, yüzde 2'sini (71 milyon 568 bin lira) ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Seyahate çıkış sebeplerine bakıldığında, yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 73,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14 ile gezi, eğlence, tatil ve yüzde 5,5 ile sağlık takip etti.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 59 milyon 481 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş ve akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre 11 milyon 638 bin geceleme sayısıyla "kendi evi" ikinci sırada yer alırken, bunu 1 milyon 195 bin gecelemeyle "otel" izledi.

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