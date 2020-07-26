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Şevval Sam 'fetva'yı verdi: İdam Allah'a şirk koşmaktır

Gezi parkı provokasyonuna destek veren isimlerden olan Şevval Sam, kendini fetva makamında görerek tuhaf açıklamalarda bulundu. Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili idam sorusuna cevap veren Sam "Ben hiçbir konuda idam taraftarı olamam. Bu Allah'a şirk koşmaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 08:27:00 - 2020-07-26 08:46:14
Şevval Sam 'fetva'yı verdi: İdam Allah'a şirk koşmaktır

Provokatif eylemlerde ön planda yer alıp sosyal medyada siyasi içerikli paylaşımlarıyla tepki çeken oyuncu Şevval Sam, tuhaf açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Kendini 'fetva' makamında sandı!

İslam’ın ‘kısas’ emrinden bihaber olan Sam, Cihangir'de annesi Leman Sam ile dolaşırken gazetecilerin Pınar Gültekin cinayetiyle alakalı olarak sordukları ‘idam’ sorusuna fetva makamıymış gibi cevap verdi.

"İdam Allah'a şirk koşmaktır"

Sam, "Ben hiçbir konuda idam taraftarı olamam. Bu Allah'a şirk koşmaktır idam. İnsanın adaleti bunu yapmaya müsait değil. Geri dönüşü olmayan bir şey. Bir sihirli değnek beklemiyorum ama herkes üzerine düşeni yapacak. Burada özellikle erkeklere çok büyük iş düşüyor. Şefkat gösteren erkek, sevmeyi bilen erkek, erkekliğini yitirmiyor" şeklinde konuştu.

 

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Yorumlar

mahmut abbas

böyle islamiyetten bi haber cahil cühela insanların saçma sapan sözlerini haber yapmak bile bence gereksiz. çünki boş konuşuyor. 32 farzı doğru dürüst bilmeyen ama fetva veren bu akıl yoksunu insanların sözlerini kale almamak gerekir sanırım.
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Alp

İdam ALLAH IN EMRETTİĞİ ŞEKLİYLE ALLAH ADINA YAPILIR. ÖNÜNE GELENİ, TUTTUĞUNU DEĞİL, HEM BUNU DEVLET İCRA EDER. ALLAH'IN CC. HÜKÜMLERİ KARŞISINDA MAHLUKATIN, HÜKME KARŞI BEYAN VERME HAKKI YOKTUR. BU TESLİMİYETE İMAN DİYORUZ.
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