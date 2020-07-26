Şevval Sam 'fetva'yı verdi: İdam Allah'a şirk koşmaktır

Provokatif eylemlerde ön planda yer alıp sosyal medyada siyasi içerikli paylaşımlarıyla tepki çeken oyuncu Şevval Sam, tuhaf açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Kendini 'fetva' makamında sandı!

İslam’ın ‘kısas’ emrinden bihaber olan Sam, Cihangir'de annesi Leman Sam ile dolaşırken gazetecilerin Pınar Gültekin cinayetiyle alakalı olarak sordukları ‘idam’ sorusuna fetva makamıymış gibi cevap verdi.

"İdam Allah'a şirk koşmaktır"

Sam, "Ben hiçbir konuda idam taraftarı olamam. Bu Allah'a şirk koşmaktır idam. İnsanın adaleti bunu yapmaya müsait değil. Geri dönüşü olmayan bir şey. Bir sihirli değnek beklemiyorum ama herkes üzerine düşeni yapacak. Burada özellikle erkeklere çok büyük iş düşüyor. Şefkat gösteren erkek, sevmeyi bilen erkek, erkekliğini yitirmiyor" şeklinde konuştu.