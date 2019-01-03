Sevgisizlik çocuğun boyunu kısaltıyor

Sevgiden mahrum bir aile ortamında büyüyen çocuğun boyu kısa kalıyor. Ayrıca çocukluk çağında boy kısalığı ciddi bir hastalığın habercisi olabildiği gibi, bazı hastalıklar da boyun uzamasını ciddi oranda engelleyebiliyor.

Çocukluk çağında büyümede duraklama veya boy kısalığı altta yatan hastalığın ilk belirtisi olarak kabul ediliyor. Ayrıca, bağırsak sistemi hastalıkları, doğumdan kalp hastalıkları, kronik diyare, talasemi ve böbrek hastalıkları gibi birçok hastalıkta uygun tedavi yapılmazsa boyun kısa kalması bekleniyor.

Bebeklikte ilk 1 - 1.5 yaşına kadarki beslenme boy ortalamasını belirliyor. Boy uzaması 18-19 yaşa kadar sürüyor.

Çocuklukta beslenme bozukluğu daha sonraki yaşlarda boy kısalığına yol açabiliyor. Uzun süren beslenme bozukluğu olan çocukta önce kilo düşüyor sonra boy kısa kalıyor. Türkiye'de uzun süreli beslenme bozukluğu sonucu gelişen ve bodurluk oranı %12 -16..

Tabii bir kısmı da ırsî sebeple kısa boyda kalıyor.

Patolojik yani tedaviye ihtiyacı olan grubun oranı ise sadece % 15-20..