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Biyografi Seval Türkeş kimdir? Seval Türkeş kaç yaşında?
Biyografi

Seval Türkeş kimdir? Seval Türkeş kaç yaşında?

Alparslan Türkeş'in Seval Türkeş ile ne zaman evlendi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı durup dururken Seval Türkeş'i ziyaret etmesi dikkatler bir anda bu ziyarete çevrildi. Kılıçdaroğlu’nun Seval Türkeş ziyareti ülkücülerin oylarına göz dikmek olarak yorumlanırken Seval Türkeş’in de kim olduğu merak ediliyor. Peki Seval Türkeş kimdir? Seval Türkeş kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:20:00 - 2020-12-20 11:21:41
Seval Türkeş kimdir? Seval Türkeş kaç yaşında?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş’i ziyaret etti.

Seval Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş'in Seval Türkeş ile ne zaman evlendi?

Başbuğ Alparslan Türkeş, 1940 yılında Muzaffer Hanım ile evlendi. Muzaffer Hanımın 1974 yılındaki ölümüne kadar süren bu evlilikten çiftin Ayzit, Umay, Selcen, Sevenbige (Çağrı) ve Yıldırım Tuğrul adlarında beş çocuğu oldu. Eşini kaybettikten iki yıl sonra, 1976'da Seval Hanım ile evlenen Türkeş'in bu evlilikten de Ayyüce ve Ahmet Kutalmış adlarında iki çocuğu oldu.

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