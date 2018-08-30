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Servet yığmakla saadet olmuyor

Masrafları 20 trilyon dolara çıkan insanlar arasındaki mutluluk oranı geriledi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:12
Servet yığmakla saadet olmuyor

Parayla yani servet biriktirmekle saadet olmadıı! Dünya nüfusunun yüzde 25'i, zenginlere has tüketim alışkanlıklarını benimsedi. Ancak masrafları 20 trilyon dolara çıkan insanlar arasındaki mutluluk oranı geriledi. Dahası ülkeleri de batırma noktasına getirdi. Yunanistan battı. İspanya, İtalya, Portekiz, İrlanda hatta İngiltere bile sarsılmakta. Kimi adalarını satıyor, kimi ücretleri maaşları tırpanlıyor, kimi kamu harcamalarını halkın canını acıtacak şekilde kısıyor...

Sebep tüketim azgınlığı! Tüketim arttı, mutluluk geriledi. Bir zamanlar zenginlere özgü olan tüketim alışkanlıkları şimdi dünya nüfusunun yüzde 30’una yayılmış durumda. 2 milyar insan, bir zamanlar ABD, Avrupa ve Japonya'da görülen beslenme, ulaşım ve teknolojisini kullanarak 'tüketici sınıfı'na girdi.

Dünya genelinde kişisel ve ev eşyalarına ayrılan masraf, 1960 yılından beri sürekli artarak 30 trilyon dolara yaklaştı. Buna paralel olarak obezite ve borçlanma, aile içi geçimsizlik, doyumsuzluk gibi sorunlar da artıyor.

Orta sınıflar tarafından da benimsenmeye başlanan zenginlere has tüketim, ihtiyaçları karşılamanın çok ötesine geçti. Bu tür tüketim, özellikle Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde, görgüsüz bir savrukluğa dönüştü.

Tüketim çılgınlığı doğal kaynakları tehdit ediyor. Dünyanın fakir ülkeleri için temel ihtiyaçlarını karşılamak daha da güçleşiyor.

ABD'de trafiğe çıkan özel araç sayısı, lisanslı sürücü sayısından fazla. Ayrıca yeni yapılan evler, 1975'e göre yüzde 38 oranında daha geniş. Buna karşılık ABD'lilerin sadece üçte biri kendini 'mutlu' olarak niteliyor.

1957'de, ülke şu andaki durumunun yarısı kadar bile zengin değilken de mutluluk oranı aynıydı.

Çarları, imparatorlukları batıran “israf-kibir-servet yığma” hırsı bugün de insanlığı tehdit ediyor. Mutluluğu değil, yıkımı, acıyı, açlığı, savaşı körüklüyor. Mübarek ramazan günlerinde bu korkunç tabloyu daha iyi gözlemek fırsatı bulduk..

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 14:12
  1. servet
  2. para
  3. mutluluk

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