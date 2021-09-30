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Aktüel Server Hanımlar Vakfı’ndan 8 milyar salavat
Aktüel

Server Hanımlar Vakfı’ndan 8 milyar salavat

Server Hanımlar Vakfınca bu yıl 10’uncusu düzenlenen “8 Milyar Salavat” Kampanyası kapsamında okunan salavatlar, Mevlit Kandili’nde yapılacak duayla Peygamberimizin ruhuna hediye edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 17:57:00 -
Server Hanımlar Vakfı’ndan 8 milyar salavat

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Hz. Muhammed’in dünyayı teşriflerinin yıl dönümünde idrak edilen Mevlit Kandili vesilesiyle 8 milyar insanlık adına salavat-ı şerife getirilmesinin hedeflendiği “8 Milyar Salavat” kampanyasına bu yıl da yoğun ilgi gösteriliyor. “Dünyada yaşayan insanlar adına dünyanın her yerinden salavat gönderenlere sen de katıl” çağrısıyla bu yıl 10’uncusu düzenlenen kampanyada, geçen yıllarda olduğu gibi 8 milyar salavat hedefinin aşılması bekleniyor. Kampanya kapsamında, Mevlit Kandili’ne kadar salavat-ı şerifeler getirilecek.

17 Ekim akşamı hediye edilecek

Salavat-ı şerifeler, 17 Ekim akşamı Hz. Muhammed’in ruhaniyetine hediye edilecek. Kampanyayla ilgili “8milyarsalavat.com” internet sitesinden ve “8 Milyar Salavat” mobil uygulaması üzerinden bilgi alınabiliyor.

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