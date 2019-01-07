Serotonin en çok balık yağında bulunuyor



Yapılan araştırmalar, Omega-3 yağının yetersizliği ile kandaki serotonin seviyesinin düşük olması arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu. Omega-3 adeta balık yağı ile özdeş. Serotonin ise mutlulukla!..



Yeni Zelanda, Kanada ve Almanya gibi Omega-3 yağının az tüketildiği ülkelerde depresyon oranı yüzde 5 iken Japonya ve Tayvan gibi yüksek düzeyde Omega-3'ün tüketildiği ülkelerde bu oran yüzde 1 civarında bulunmuş.

Amerika'da 44 kişi üzerinde yapılan araştırma, günde 100 miligram balık yağı alımının 4 ay sonra depresyonu azalttığını ortaya koymuş. Bir başka araştırmaya göre ise, Omega-3 yağındaki Dha adlı bir maddenin beyin sıvısındaki serotonin seviyesine katkıda bulunduğu saptanmış.

Balık yağının çocuk zekasının gelişimi ve göz sağlığı ile ilgili olarak da çok faydası var.

Öte yandan Amerika'daki Iowa Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. C.Patrick Burns'in yaptığı araştırmaya göre balık yağı ve balık yağı ürünleri tüketen kanser hastaları, daha az kilo kaybediyor ve kaslarını daha iyi koruyabiliyor. Omega 3 yağ asidi vücudun direncini arttırıyor ve yağ yıkımını da yavaşlattıyor.

Hamilelere de tavsiye ediliyor

Balık yağı içen hamilelerin bebeklerinde el ve göz koordinasyonunun diğerlerine oranla daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Batı Avustralya Üniversitesi Pediatri ve Çocuk Sağlığı Bölümü tarafından yapılan ve 6 yıl süren bir araştırmada; doğumdan önceki 20 hafta boyunca katılımcıların bir kısmına her gün 4 gram balık yağı, diğer kısmına ise 4 gram zeytinyağı içirildi. Doğumdan sonra 72 bebek, 2-5 yaşına dek konuşma, davranış, pratik mantık ve el ve göz koordinasyonu açısından testlerden geçirildi.

Araştırmanın sonucunda balık yağı içen annelerin bebeklerinin anlama, kavrama ve kelime haznesi bakımından biraz daha üstün olduğu ortaya çıktı. Ancak en önemli fark balık yağı grubundaki bebeklerin çok yüksek puan alması ile el ve göz koordinasyonunda görüldü. Emzirme ve annelerin yaşları gibi faktörler hesaba katıldığında bile, balık yağı grubunun büyük farkla önde olduğu görüldü.