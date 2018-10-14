Serkan Reçber o ismi duyurmuştu! Beşiktaş'tan Orkun Kökcü bombası

Beşiktaş'a gelmek için fedakarlıklar yaptığı kaydedilen Feyenoord’un 17 yaşındaki 10 numarası Orkun Kökcü’nün Barcelona’ya imza atmasının an meselesi olması Siyah-Beyazlı Kulübü yeniden harekete geçirdi. Transfer komitesi başkanı Umut Güner, genç oyuncunun menajeri ile temasa geçerek ‘Şartları yeniden konuşalım’ teklifinde bulundu. Beşiktaş yöneticisi ayın 19’unda Hollanda’ya giderek Orkun’u Siyah-Beyazlı takıma gelmesi için ikna etmeye çalışacak. Umut Güner’in 17 yaşındaki oyuncunun ailesiyle de bir görüşme yapması bekleniyor. Güner’in bu transferi gerçekleştirmek için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

1 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Bu sezonun başında Feyenoord genç oyuncunun bonservisi için Beşiktaş’tan 1 milyon euro bonservis bedeli istemişti. Siyah-Beyazlılar rakamı yüksek bulurak bu transferden vazgeçmişti. Orkun için İngiltere ekiplerinden Manchester City’nin de ciddi bir teklif yaptığı belirtildi. Genç oyuncunun Beşiktaş’ın yeni teklifine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu. Serkan Reçber Beşiktaş’ta görev aldığı dönem Orkun Kökcü transferini çok istediğini belirtmişti.

SKORERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Hollanda vatandaşı olan Orkun Kökcü, geçtiğimiz sezonu Feyenoord U-19 takımında geçirdi. Merkez orta sahada oynayan Orkun, skorer kimliği ile ön plana çıkıyor. 2017/18 sezonunda altyapıda 42 maça çıkan genç yetenek, attığı 17 gol ve yaptığı 3 asist ile dikkatleri üzerine çekti. 17 yaşındaki oyuncu bu sezon da performansını yukarı çıkarmayı başardı. 8 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Orkun’un kulübü Feyenoord ile sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecek.

Akşam