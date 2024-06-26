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Sağlık Serinlemek isterken hastalanmayın! Klima kullanırken bunlara dikkat
Sağlık

Serinlemek isterken hastalanmayın! Klima kullanırken bunlara dikkat

Yeniakit Publisher
2024-06-26 11:22:33 - 2024-06-26 11:22:32
Serinlemek isterken hastalanmayın! Klima kullanırken bunlara dikkat

Yaz aylarında klimanın kurtarıcı olabileceği, ancak bilinçsiz kullanımının bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Üşen uyarıyor. Klimaların düzenli bakım ve filtre temizliği yapılmazsa çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

Sıcaklıkların artmasıyla klima kullanımı da arttı. Evde, iş yerlerinde, toplu taşımalarda ve akıllara gelebilecek birçok yerde klima kullanılırken, klimalı ortamda sağlıktan olmamak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Üşen, sıcak havaların vazgeçilmezi klimanın yanlış kullanımında görülebilecek rahatsızlıklara değindi. Dr. Öğr. Üyesi Üşen, birçok kişinin iç mekanları serinletmek için kapı ve pencereleri açmayı tercih ederken, diğerlerinin ise klima kullanarak rahatlamayı tercih ettiğini belirterek, “Klima, iç mekanları hızlı bir şekilde soğutma kabiliyeti nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilen bir serinleme yöntemidir. Ancak yanlış kullanım veya düzensiz bakım durumunda klimaların sağlığımıza olumsuz etkileri olabilir. Klimanın sık kullanımı, iç mekan havasını kurutabilir. Bu da cilt kuruluğuna ve solunum yollarında tahrişe neden olabilir” diye konuştu.

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