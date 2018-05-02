Sergen Yalçın: Final maçları oynayacağız

Atiker Konyaspor, haftasonu deplasmanda oynayacaklarıKardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Sergen Yalçın, "Bursaspor maçı çok istediğimiz gibi olmadı. 7 maçtır buradayım.

İlk defa bir müsabakaya bu kadar kötü bir başlangıç yaptık. Yani bomboş bir 45 dakika oynadık. Öncelikle tabii bu tarafı bizim için çok problemli oldu. Rakip 90 dakika oynadı. Biz ise 45 dakika oynadık gibi bir görüntü oldu bizim gözümüzde. Ama sezonda bu tür maçlar oluyor. Bir avantaj yakalayabilirdik aslında ama o avantajımızı kaybettik."



"ARTIK FİNAL MAÇLARI OYNAYACAĞIZ"



Ligde artık final maçlarına çıkacaklarını belirten Sergen Yalçın, "Son 3 haftaya baktığımız zaman final maçlarını oynayacağız artık. Kazanmak zorundayız. Özellikle Karabük deplasmanı bu hafta bizim için çok önemli. Orayı kazanıp, ondan sonra Göztepe maçı bizim için daha önemli bir maç gibi gözüküyor. Yani hazırlanacağız. Bu haftaki maçı kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi sahada gösterip, ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Çünkü artık kredi haftaları bitti. Önümüzde çok zaman kalmadı ligin bitmesine. O yüzden iyi hazırlanıp iyi konsantre olup maçları kazanmak istiyoruz. Zaten takım konsantre, iyi durumda. Lig içerisinde bu tür maçlar oluyor tabii. Bu sezon içerisinde olsa çok problem değil ama final haftalarında üzüldük. Çünkü son 5 maçtır çok iyi gidiyorduk. Bu tür maçlar da futbolda maalesef var. Bunların önüne geçemiyoruz. Bundan sonraki süreç bizim için çok önemli. Kalan 3 haftayı en iyi şekilde bitirip tek arzumuz Atiker Konyaspor’un bu ligde kalması” dedi.