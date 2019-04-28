Sergen Yalçın: “Bana göre adaletli bir sonuç oldu”

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamasında,“Maçın hakkı beraberlikti. Bana göre adaletli bir sonuç oldu” dedi.

Spor TotoSüper Lig’in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın, “Mağlup başladık ama oyunun kontrolü bizdeydi. İkinci yarı mücadele gücü yüksek ve eşit bir maç oldu. Rakibe pozisyon vermedik. Ozan’ın iki pozisyonu vardı. Maçın hakkı beraberlikti. Bana göre adaletli bir sonuç oldu. Bundan sonra kalan 4 haftaya bakacağız. Bundan sonraki müsabakalarda iyi sonuçlar alıp ligi iyi yerde bitiririz” diye konuştu.