Serdar Savaş kimdir nerelidir? Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Serdar Savaş hayatı biyografisi

Serdar Savaş kimdir? 1960 Ankara doğumlu bir hekim olan Dr. B. Serdar Savaş, Kabataş Erkek Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi'nde tıp ve hukuk, London School of Economics'de sağlık planlaması ve finansmanı, London School of Hygiene'de epidemiyoloji ve istatistik eğitimleri görmüş, Türkiye'de 1983-1993 yılları arasında sağlık ocağı hekimliği, il sağlık müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı müşavirliği, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Yurtdışında 1993 yılından 2000 yılına kadar Dünya Sağlık Teşkilatı Avrupa Bölge Ofisinde Sağlık Politikaları ve Sistemleri Program Yöneticiliği, Avrupa Program Direktörlüğü ve Avrupa Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

2000 yılında Türkiye'ye dönmüş, Birleşik Sağlık Sistemleri'ni, İleri Tıp Teknolojileri'ni ve GENAR Enstitüsü'nü kurmuştur. Avrupa Toplum Sağlığı Genombilim Networkü'nün Yürütme Kurulu Üyesi ve Politika Geliştirme Koordinatörüdür. Ulusal ve uluslararası alanda aldığı bir çok ödülü, devlet nişanları, çeşitli dillerde yayınlanmış eserleri mevcuttur