Seramiksan'dan küçük banyolara özel çözümler

İSTANBUL (AA) - Seramiksan, küçük banyoları şık, modern ve fonksiyonel şekilde değerlendirmek isteyenlere çeşitli çözümler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son yıllarda evlerin azalan metrekareleriyle orantılı olarak banyolar da küçülüyor.

Küçülen banyolarla birlikte ihtiyaçlar ve banyo alışkanlıkları da değişiyor. Küvet yerine duş, eski tip klozetler yerine asma ve gömme rezervuarlı klozetler kullanılmaya başlandı. Seramiksan da değişen ihtiyaç ve beklentilere çok sayıda çözümler sunuyor.

Seramiksan Petite Serisi, asma klozetleri 48 cm oluşu ile banyolarda çok yer kaplamıyor. Banyonun duvarları için de 7,5x15cm/10x20cm küçük ebatlarıyla Metro Serisi, küçük alanlar için ideal çözümler sağlıyor ve mekanları daha büyük gösteriyor.