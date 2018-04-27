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Şenol Güneş'ten bomba açıklamalar! 'Maça çıkarsak ben yokum'

Olaylı Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden devam edecek kararının yankıları sürmeye devam ediyor.

27 Nisan 2018 Cuma 11:59
Şenol Güneş'ten bomba açıklamalar! 'Maça çıkarsak ben yokum'

Siyah-Beyazlı yönetimin aldığı tarihi kararda Teknik Direktör Şenol Güneş’in tavrının etkili olduğu öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının Başkan Fikret Orman’a  “Benim bu maçta başım yarıldı. Herkes tarafından ben suçlu ilan edildim. Eğer siz yönetim olarak bu maça çıkma kararı alırsanız ben istifa ederim” diyerek tavrını gösterdi. Yönetimin, kararında Güneş’in istifa resti de önemli bir rol oynadı.  

TAVRIMIZ FEDERASYON’A

Bir Siyah-Beyazlı yönetici yaptığı açıklamada şu söyledi: Aldığımız bu karar kesinlikle TFF’nin verdiği hukuksuz karara tepkidir. Başka yönlere asla çekilmesin.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 11:59
  1. Şenol Güneş
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  3. Fenerbahçe
  4. Olaylı derbi

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