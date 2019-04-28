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Şenol Güneş’in en uzun galibiyet serisi!

Spor Toto Süper Lig’in 30.

28 Nisan 2019 Pazar 21:06
Şenol Güneş’in en uzun galibiyet serisi!

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla geçmeyi başaran Beşiktaş üst üste 6. galibiyetine imza atarken, Şenol Güneş de Beşiktaş kariyerindeki en uzun kazanma serisini yakaladı.


Süper Lig’de formunun zirvesine ulaşarak çıktığı son 6 maçta 18 puan toplamayı başaran Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş de siyah-beyazlılarda en uzun süreli galibiyet serisine imza atmış oldu. Beşiktaş’a geldiği 2015-2016 sezonundan bu yana Beşiktaş’ın başında ligde en fazla üst üste 5 galibiyete imza atan Şenol Güneş, Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte Beşiktaş’ta en uzun serisine imza atmış oldu. 24. haftada deplasmanda oynanan ve 2-2 sona eren Kayserispor karşılaşmasının ardından çıktığı maçlarda hata yapmayan siyah-beyazlılar sırasıyla Atiker Konyaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Ankaragücü’nü mağlup ederek 18 puanı hanesine yazdırdı.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 21:06
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