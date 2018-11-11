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Şenol Güneş'e sürpriz telefon! Karius'un durumunu sordu

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Karius'u İngiliz ekibinin hocası Jürgen Klopp yakından izliyor.

11 Kasım 2018 Pazar 10:56
Şenol Güneş'e sürpriz telefon! Karius'un durumunu sordu

İngiliz kulübünün teknik direktörü Jürgen Klopp Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleciyi adım adım izliyor.

Takımdaki tüm kiralık futbolcularla ilgili bizzat bilgi alan Klopp, Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'i arayarak Alman kalecinin durumunu sorduğu öne sürüldü.

Genel olarak performansı iyi

Güneş'in Klopp için, "Kendisini istekli ve uyumlu buluyorum. Ancak bazen konsantrasyon sorunu var. İdmanlarda ve maçlarda kopukluklar yaşıyor. Genel performansından memnunum" dediği belirlendi.

Klopp teşekkür etti

Klopp'un teşekkür ederek, "Sizden ricam beni Karius için bilgilendirmeye devam edin. Yeni bir gelişme yaşanırsa bilmek isterim" dediği öne sürüldü. (Takvim)

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 10:56
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