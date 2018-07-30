Şenol Güneş o oyuncuya olumlu rapor verdi! Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu

TRANSFER çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş’ta gündem Nacer Chadli. Siyah-Beyazlılar, Premier Lig’den düşen West Bromwich Albion’da forma giyen Belçikalı futbolcu için temaslarını sıklaştırırken Teknik Direktör Şenol Güneş’ten de bu transfere onay geldi. Deneyimli çalıştırıcı, Siyah-Beyazlı yöneticilere, “Chadli çok yönlü bir oyuncu. Hücumda benim jokerim olur. Kanatta, forvette ve en büyük eksiğimiz olan 10 numarada da oynayabilir. Maddi koşullar uygunsa alınmasını isterim” ifadelerini kullandı. Güneş’ten ‘olur’ yanıtı alan yöneticiler bu transferi bitirmek için girişimlerini hızlandırdı.

İLK HEDEF TAPUSUNU ALMAK

Siyah-Beyazlı yöneticiler, bu transferi en geç haftaya bitirmek istiyor. Beşiktaş’ın ilk hedefi, İngiliz ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu bonservisiyle kadroya katmak. Bu konuyla ilgili olarak West Bromwich yönetimiyle temaslar sürerken, Ada ekibinin yüksek bir ücret talep etmesi halinde ise satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği masaya konulacak. Görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Transferde pürüz çıkması durumunda ise idareciler Dortmund’da ter döken Japon 10 numara Shinji Kagawa’ya yönelecek.

ALTENARTİFİ HAZIR DURUMDA

Alman kulübüyle görüşmeler kiralama üzerine yoğunlaşırken Kagawa’nın da yıllık ücret konusundaki talepleri uygun seviyeye çekilmeye çalışılıyor. Chadli transferinde bir sorun çıkması durumunda Siyah-Beyazlı idarecilerin Kagawa transferine son noktayı koymak için harekete geçmesi bekleniyor. Beşiktaş’ın iki yıldızı birlikte transfer etme olasılığı bulunduğu da belirtildi. Siyah-Beyazlılar, Vida’nın olası satışından gelecek sıcak parayı bu transferlere harcayacak.

Kaynak:Akşam