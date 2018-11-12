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Şenol Güneş "müşteki" sıfatıyla ifade verdi

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, "müşteki" sıfatıyla ifade verdi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:19
Şenol Güneş "müşteki" sıfatıyla ifade verdi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan'da oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Şenol Güneş "müşteki" sıfatıyla ifade verdi

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in savcılığa gelerek "müşteki" sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.

Güneş'in ifadesinde, Türk futbolu adına yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu, şahsi olarak kimseden şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:19
  1. Beşiktaş
  2. Şenol Güneş
  3. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. Fenerbahçe Ülker Stadı
  5. Fenerbahçe

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