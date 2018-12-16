Şenol Güneş itiraf etti! 'Demirören ile görüştüm'

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, “Ben Beşiktaş’ın teknik direktörüyüm. Yıldırım Demirören’in yanına gitsem ne olur, gitmesem ne olur... Dedikodu yapmayı çok seviyoruz. İbrahim Seten ile ilgili gittim. Yazılan şeylerle ilgili. Gidip konuşmak istedim. Gittim konuştum." dedi.

"İbrahim Seten ile ilgili gittim"

Milli takım ile ilgili çıkan iddialar hakkında konuşan Şenol Güneş, “Ben Beşiktaş’ın teknik direktörüyüm. Yıldırım Demirören’in yanına gitsem ne olur, gitmesem ne olur... Dedikodu yapmayı çok seviyoruz. İbrahim Seten ile ilgili gittim. Yazılan şeylerle ilgili. Gidip konuşmak istedim. Gittim konuştum. Ben Beşiktaş’ın teknik direktörüyüm, karşınıza geldim oraya mı transfer oluyorum yani? Benim mukavelem devam ediyor. Göndermezlerse, gitmem. Ben gittim görüştüm zaten daha önce. Olmayacağını da söyledim. Bugün olur, yarın olur. Bunları bilemiyoruz. Ama ben Beşiktaş’ta çalışıyorum ve katkı yapmaya çalışıyorum. Kaldığım her gün için bunu yapacağım. Taraftarları mutlu etmek istiyorum. Durumumuzdan memnun değiliz. Herkes kendi oyununu iyi oynayacak ve vicdanen rahat olacağız” ifadelerini kullandı.