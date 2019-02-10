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Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası

- Organizasyonda dereceye giren sporcular belli oldu

10 Şubat 2019 Pazar 19:39
Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası


ANKARA (AA) - Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından BELPA Buz Pateni Sarayı'nda organize edilen şampiyonada, dereceye giren sporcular düzenlenen ödül töreniyle kupa ve madalyalarını aldı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:


- Minikler


1- Altın Patenciler Spor Kulübü (23.86)

2- Çayyolu Gordion (21.16)

3- İzmir Büyükşehir Belediyespor (19.38)


- Minikler 2


1- Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü (15.13)

2- Ankara Üniversitesi Spor Kulübü (14.15)

3- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (13.30)


- Yıldızlar


1- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (33.68)

2- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (26.68)


- Karışık Yaş A


1- İzmir Büyükşehir Belediyespor (16.52)

2- Altın Patenciler Spor Kulübü (14.08)


- Karışık Yaş B


1- İzmir Büyükşehir Belediyespor (40.10)

2- Ankara Üniversitesi Spor Kulübü (31.70)

3- Çayyolu Gordion Spor Kulübü (29.64)


- Gençler


1- Vizyon Buz Sporları Kulübü (113.32)

2- Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü (86.53)


- Büyükler


1- İzmir Büyükşehir Belediyespor (16.52)

2- Altın Patenciler Spor Kulübü (14.08)

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 19:39
  1. BELPA
  2. buz pateni
  3. Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası
  4. Türkiye Buz Pateni Federasyonu

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