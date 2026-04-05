Gündem Sen ayvayı yemedin mi şimdi: Damada altın yerine ayva taktılar
Manisa'nın Gördes ilçesinde düzenlenen bir düğünde damada takılan takı herkesi güldürdü. Arkadaşları, damada altın yerine 'beşi bir yerde ayva' takarak düğüne renk kattı.

Manisa'nın Gördes Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen düğünde erkek kuaförü Emrah Esen ile bayan kuaförü Fatma Ertaş dünya evine girdi.

Düğün töreni sırasında takı merasimi yapılırken damadın arkadaşları sıra dışı bir sürprize imza attı. Damadın arkadaşları, geleneksel 'beşi bir yerde' altın yerine damadın boynuna ip dizili 5 adet Kıran köyü ayvası takarak salonda kahkahalara neden oldu.

Davetliler bu esprili anı cep telefonlarıyla kaydederken, damat ve gelin de sürprizi gülerek karşıladı.

Damadın arkadaşları olan Gördes Doğal Tarım Mahsulleri Şarküteri sahibi Hasan Hüseyin Demir ile kardeşi Yılmaz Demir, Gördes'in meşhur ayvalarından oluşan takılarını takarak çifti tebrik etti.

Düğünde damada takılan "beşi bir yerde ayva" ise geceye damga vururken, davetliler uzun süre bu esprili takı merasimini konuştu.

 

