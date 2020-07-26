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Sema Maraşlı: Avrupa Konseyi bir taşla 10 kuş vurdu

Yazar Sema Maraşlı Türk aile yapısını çökerttiği için eleştirilen İstanbul Sözleşmesi hakkında yaptığı açıklamada, "İstanbul Sözleşmesi ile Avrupa Konseyi bir taşla 10 kuş vurmuştur." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 00:47:00 - 2020-07-26 00:50:25
Sema Maraşlı: Avrupa Konseyi bir taşla 10 kuş vurdu

İstanbul Sözleşmesi'nin Türk aile yapısına zarar verdiğini iddia eden yazar Sema Maraşlı twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sözleşmesi ile Avrupa Konseyi bir taşla 10 kuş vurmuştur. Sözleşmenin bir değil sayısız kötülüğü var. Hem vatanımıza hem kadına hem erkeğe hem çocuğa hem aile kurumuna. Sözleşme ile kadın cinayetleri hiç olmadığı kadar arttı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu son iki buçuk yılda tam 746 bin 336 erkeğin evden atıldığını açıkladı. Kanun kapmasında 2017’de 295 bin 618, 2018’de 358 bin 499, 2019’da Nisan ayına kadar ise 92 bin 219 erkek evinden atıldı." diyerek sözleşmenin Türkiye'ye zarar verdiğini iddia etti.

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