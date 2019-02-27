Selendi Gençlik Merkezi açılış için gün sayıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Selendi ilçesinde yapımına başlanan ve ilçedeki gençlerin kültürel ve sosyal faaliyetlerinin merkezi haline gelecek olan Gençlik Merkezi’nin yapım çalışmaları tamamlandı. Gençlik Merkezinin ilçeye büyük değer katacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Selendi Gençlik Merkezi şimdiden ilçemize hayırlı olsun. Gençlerimiz kültürel ve sosyal anlamda değişimi yaşayacak” dedi.

Selendili gençlerin kültürel ve sosyal faaliyetlerine en iyi şekilde cevap verecek olan ve yapımı Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Selendi Gençlik Merkezi’ndeki yapım çalışmaları tamamlandı. İç düzenlemelerin tamamlanmasının ardından merkezin açılışı yapılacak. İl genelindeki Gençlik Merkezlerinin gençlerin kültürel ve sosyal faaliyetlerini artırdığına vurgu yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Selendi Gençlik Merkezi’nde her şey düşünüldü. Konferans salonu, galerisi, fuaye alanı, çok amaçlı salonu, MABEM Derslikleri, MASMEK Kurs Salon ve atölyeleri, kütüphanesi, bilgisayar sınıfı, cep sinemaları, müzik stüdyosu, kayıt odaları ve enstrüman atölyeleri ile gençlerin ilçedeki kültürel ve sosyal anlamdaki eksiğini gidermiş olacak. Gençlik Merkezimizdeki yapım çalışmaları tamamlandı. Yakın bir zamanda ilçemize hizmet vermeye başlayacak” dedi.