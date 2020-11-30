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Aktüel Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 160 şahidenin likenleri temizlendi
Aktüel

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 160 şahidenin likenleri temizlendi

Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı olarak nitelendirilen Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda, üzerindeki kitabe ve süslemelerle her biri sanat eseri özelliği taşıyan mezar taşlarının yüzeylerini kaplayan likenler temizleniyor - Alanında uzman akademisyenlerce yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar bu yıl 160 mezar taşının liken temizliği yapıldı, çözümlemeleri ve çizimleri yapılarak arşivlendi - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Karahan: - "Bu yılki çalışmalarımızda 160 taşın liken temizliği, çizimi tamamlandı. Bunlardan 60 tanesi Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenen proje kapsamında yapıldı"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:05:10 -
Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 160 şahidenin likenleri temizlendi

BİTLİS (AA) - SERDAR ADIYAMAN - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 160 mezar taşının likenleri temizlenerek turizme kazandırıldı.

Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı olarak nitelendirilen Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 2011'de başlatılan liken temizliği, kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 8 bin 200 mezarın bulunduğu alanda yıllardır yürütülen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan şahideler, üzerindeki Arapça kitabeler, motifler, ayetler, esmayıhüsna yazılarıyla ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Boyları 4,5 metreye varan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri sanat eseri özelliği taşıyan mezar taşlarının üzerindeki likenler, alanında uzman akademisyenler tarafından titizlikle temizleniyor, çizimleri ve epigrafik çözümlemeleri yapılıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında saha çalışmalarını tamamlayan kazı ekibi, 160 şahidenin likenlerini temizledi, çözümlemeleri ve çizimleri yaparak arşivledi.

Karahan, AA muhabirine, hava şartları dolayısıyla sahadaki çalışmaların sona erdiğini fakat laboratuvar ortamında yapılacak arşivlemenin devam edeceğini söyledi.

Selçuklu Meydan Mezarlığı ile ilgili çalışmaların saha ve laboratuvar ortamında 12 ay devam ettiğini belirten Karahan, şöyle konuştu:

"Laboratuvar çalışmalarına devam ediyoruz. Bu yıl çalışmalarımızda 160 taşın liken temizliği ve çizimi tamamlandı. Bunun 60 tanesi Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenen bir proje kapsamında yapıldı. Bunun haricinde çevre temizliği, liken ve ot temizliği çalışmalarımız oldu. Ayrıca akit dediğimiz yer altı mezarının da açılımını yaptık. Oradaki bulguları da laboratuvarımıza taşımış olduk. Laboratuvar ortamında bunların incelenmesi yapılacak."


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