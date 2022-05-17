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Aktüel Selçuk Bayraktar'a tazminat ödeyecekler! Yalanları bir kez daha tescillendi
Aktüel

Selçuk Bayraktar'a tazminat ödeyecekler! Yalanları bir kez daha tescillendi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, CHP'nin medyadaki tetikçisi Birgün gazetesinin kendisini hedef alan haberine ilişkin açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 23:33:00 -
Selçuk Bayraktar'a tazminat ödeyecekler! Yalanları bir kez daha tescillendi

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçları (SİHA) tüm dünyada adından başarılarıyla söz ettirirken, yurt içinde ise bazı kesimlerin hedefi haline geliyor.

Muhalefet partileri başta olmak üzere birçok asılsız ithamla karşı karşıya kalan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, açtığı son tazminat davasını da kazandı.

Birgün gazetesinin kendisini hedef alan, "TÜBİTAK, damadın vakfına çalışıyor" haberini geçtiğimiz yılın eylül ayında mahkemeye taşıyan Bayraktar, toplam 250 bin liralık manevi tazminat talep etmişti.

200 bin lira tazminat davası

Dava dilekçesinde yer alan "Davalıların niyetinin habercilik ya da toplumu bilgilendirmek olmadığı müvekkillerin kişilik haklarına saldırı kastı güttükleri aşikârdır" talebini kabul eden mahkeme, bugün görülen karar duruşmasında, haberin muhataplarını toplamda 200 bin liralık manevi tazminat cezasına çarptırdı.

Karar sonrası açıklama yapan Haluk Bayraktar, "Etikten, ahlaktan, doğruluktan sapmayacak gazeteciler yetişsin diye bu tazminatları da iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz." dedi.

Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yargı kararı kendi lehlerine olursa ne ala, eğer aleyhlerine olursa tu kaka! Hakka da hukuka da saygıları yok! Etikten, ahlaktan, doğruluktan sapmayacak gazeteciler yetişsin diye bu tazminatları da iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz. Utandılar mı? Sanmam..."

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