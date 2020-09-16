Sektöre iş birliği çağrısı
Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, mobil ile sabit varlıkların paylaşımı ve ortak kullanımının önem arz ettiğini savunarak, “Özellikle 5G’ye giden yolda kriönem taşıyan sabit iletişim altyapısı için iş birliği yapılmasını önemsiyoruz” ifadesini kullandı.
Deegan, yol haritalarını altyapılarını geliştirmek, her alanda dijitalleşmeye destek olmak, KOBİ’lere destek olmak olarak sıraladı. Deegan, Türkiye’nin dijital dönüşümünü başarıyla tamamlaması için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.