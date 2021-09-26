Şehit uzman çavuşa veda! Operasyon öncesi son paylaşımı yürek burktu: Allah’ın dediği olur
Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında, Hakkari’deki Keri Tepe üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesimi sırasında yaralanan 23 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser, kaldırıldığı Hakkari’nin Derecik ilçesindeki Sahra Sıhhiye Hastanesi’nde kurtarılamayarak, şehit oldu.
Şehidin acı haberi, memleketi Aksaray'ın Bağlıkaya beldesindeki babası Hacı Nuh Eser ile annesi Havva Eser'e verildi. Şehit Faruk Eser'in Türk bayrağına sarılı tabutu, önce askeri uçakla Nevşehir Havaalanı'na ardından da Bağlıkaya beldesi meydanına getirildi. Şehit için düzenlenen törene Eser ailesinin yanı sıra Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, askeri erkan ve yüzlerce kişi katıldı. İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Eser’in naaşı, Bağlıkaya Mezarlığı’nda göz yaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin, 1 hafta önce operasyona giderken sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Her şey olacağına varır. Allah’ın dediği olur” demesi yürek burktu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.