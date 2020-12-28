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Aktüel Şehit Uzman Çavuş Özbent İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Şehit Uzman Çavuş Özbent İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 14:35:17 -
Şehit Uzman Çavuş Özbent İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in (30) cenazesi, İzmir'in Torbalı ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Özbent için Ayrancılar Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi önünde hazırlanan alanda, öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin annesi Ayten Özbent, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, fotoğrafını öptü.

Tören boyunca zaman zaman oğlunun tabutunun yanına gelen anne, diğer oğulları Uğur ve Ulaş Özbent'e sarıldı. Törene katılanlara sosyal mesafe uyarısı yapıldı, kolonya ikram edildi, maske dağıtıldı.

Törenin yapıldığı Barış Manço Caddesi üzerindeki evlerde yaşayan Torbalılar da balkon ve pencerelere çıkarak töreni izledi, şehit için edilen duaya eşlik etti.

Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Tacettin Bayır, Murat Bakan, Özcan Purçu, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da katıldı.

Baba Mevlüt Özbent, oğlunun tabutunun konulduğu cenaze aracının ardından el salladı.

Bekar olan şehit Mehmet Özbent'in, göreve 2016 yılında başladığı, 6 Ocak'ta da yeni yaşına gireceği öğrenildi.

Şehidin cenazesi Ayrancılar Mezarlığı'nda defnedildi.

Şemdinli ilçesindeki bir üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolunu açma çalışmaları sırasında çığ düşmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Özbent, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde şehit olmuş, çığ altındaki diğer asker Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir'in (28) naaşına ulaşılmıştı.


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