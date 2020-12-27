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Aktüel Şehit öğretmenler ve Eren Bülbül'ün vatan sevgisi öğrencilere aşılanıyor
Aktüel

Şehit öğretmenler ve Eren Bülbül'ün vatan sevgisi öğrencilere aşılanıyor

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan kitapta, terör şehidi öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz ile 15 yaşında PKK'lı teröristlerce katledilen Eren Bülbül'ün vatan ve bayrak sevgisi öğrencilere anlatılıyor - İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı: - "Vatanına ve milletine canı pahasına hizmet eden aziz şehitlerimiz Aybüke ve Necmettin öğretmen ile Eren Bülbül'ü çocuklarımıza tekrar hatırlatmak istedik" - İlkokul öğrencisi Ahmet Efe Kurt: - "Kitaba her baktığımda Eren'i hatırlıyorum ve içimden tekrar 'İyi ki varsın Eren' diyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-27 11:11:24 -
Şehit öğretmenler ve Eren Bülbül'ün vatan sevgisi öğrencilere aşılanıyor

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünce yayımlanan kitapta, terör şehidi öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz ile 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün vatan ve bayrak sevgileri, öğrencilere aşılanıyor.

PKK'lı teröristlerce 2017'de şehit edilen öğretmenler Yalçın ve Yılmaz ile PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün fedakarlıklarının gelecek nesillere aktarılması için İsrafil Kurt'un yazdığı, Nurşadiye Karabacak'ın resimlediği "Sultan Şehrin Şifreleri" isimli kitap, Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünce basıldı.

Sivas'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sürükleyici şekilde öğrencilere anlatıldığı, 10 bin adet basılan kitapta, terör şehitleri müzik öğretmeni Aybüke Yalçın, sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz ve Eren Bülbül'ün vatan ve bayrak sevgisi de konu ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, AA muhabirine, şehit Aybüke ve Necmettin öğretmen ile Eren Bülbül'ün fedakarlıklarını gelecek nesillerin unutmaması ve onların yolundan gitmesi için böyle bir çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak değerlerinin şehitlerin isimlerini taşıyan karakterlerce öğrencilere anlatıldığını dile getiren Savaşçı, şunları kaydetti:

"Bizim burada amacımız öğrencilerimizin sadece sosyal ve kültürel yönden gelişmeleri değil. Vatanına ve milletine canı pahasına hizmet eden aziz şehitlerimiz Aybüke ve Necmettin öğretmen ile Eren Bülbül'ü çocuklarımıza tekrar hatırlatmak istedik. Milli eğitim camiası olarak en büyük görevlerimizden birisi akademik çalışmaların yanı sıra çocuklarımıza vatan ve millet sevgisini aşılamaktır. Şehitlerimiz fedakarlıklarıyla bir milletin tekrar bir araya gelmesinin en önemli örneklerinden birisini oluşturdular. Bizim tek gayemiz bu özellikleri barındıran öğrenciler yetiştirmek. Eğer bu vatan için can verilmesi gerekiyorsa biz de milli eğitim ordusu olarak seve seve bu göreve hazırız."

- "Kitaba her baktığımda Eren'i hatırlıyorum"

Vali Aydın Güçlü İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ahmet Efe Kurt da kitapta kendisini en çok Aybüke ve Necmettin öğretmen ile "İyi ki varsın Eren" bölümünün etkilediğini belirterek, "Kitaba her baktığımda Eren'i hatırlıyorum ve içimden tekrar 'İyi ki varsın Eren' diyorum." şeklinde konuştu.

Kitabın kahramanları arasında şehit öğretmenlerin yer almasının kendisini gururlandırdığını anlatan 10 yaşındaki Zeynep Rana Koç ise "Annem ve babam da öğretmen. Bu nedenle bu kitap benim için daha farklı bir anlam taşıyor. Kesinlikle herkese kitabı okumasını tavsiye ediyorum." dedi.

Öğrencilerden Gül Nergis Çam da yaşadığı şehrin tarihi ve kültürel değerlerini şehit öğretmenler ve Eren Bülbül'ün sayesinde tanıdığını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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