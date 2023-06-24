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Aktüel Şehir uykuda, BUSKİ iş başında
Aktüel

Şehir uykuda, BUSKİ iş başında

Yeniakit Publisher
2023-06-24 14:14:00 -
Şehir uykuda, BUSKİ iş başında

Bursa’yı güçlü bir altyapıya kavuşturmak amacıyla yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, olası sel ve su baskınlarının önüne geçmek amacıyla gece boyunca ana arterlerdeki mazgallarda temizlik çalışması yapıyor.

Bursa’nın sağlıklı bir altyapıya kavuşması için yoğun bir tempo ile şehrin çeşitli noktalarında çalışmalarını kesintisiz sürdüren BUSKİ Genel Müdürlüğü, yoğun yağışlarda oluşabilecek olası sel ve su baskınlarına karşı tedbirlerini artırdı. Gündüzleri altyapı iyileştirme çalışmalarını sürdüren BUSKİ ekipleri, geceleri de ana arterlerde mazgal temizliklerine hız verdi. Trafik akışının kesintiye uğramaması için iki seyyar trafik aracıyla çalışmalar kontrollü bir şekilde sürerken, özellikle ana arterlerdeki mazgallar gece boyu devam eden titiz çalışmayla temizleniyor. Ana arterler ve batçıklarda 6 vakumlu araç ve toplamda 30 personel ile çalışmalarını yoğunlaştıran BUSKİ ekipleri, 350 adet yağmur suyu ızgara ve baca temizliğini gece boyu süren çalışmayla tamamladı.

İklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda yaşanan ani ve şiddetli yağışların sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde önemli bir sorun haline geldiğini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu sorunun ancak güçlü bir altyapı ile aşılabileceğini vurguladı. Ani ve yoğun yağışlar sonucu oluşan sel baskınlarının Türkiye’nin farklı şehirlerinde de yaşamı olumsuz etkilediğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bursa’da yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek adına çalışmalarımıza hız verdik. BUSKİ ekiplerimiz trafik akışının seyrek olduğu gece saatlerinde, belirlenen güzergâhlarda hummalı bir çalışma sürdürüyor. Temennimiz benzer sel baskınlarının Bursa’da yaşanmaması’’ diye konuştu.


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