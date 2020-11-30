Şehir Hastanesi hattında imalat başlıyor

Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve ekibiyle birlikte güzergahta incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, haritalandırma ve zemin sondajı çalışmalarının başladığını söyledi.

Bünyesindeki 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi ile özellikle pandemi sürecinde Bursa’nın sağlık hizmetleri yükünü önemli ölçüde çeken Bursa Şehir Hastanesi’nde kesintisizin ulaşımın sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Emek – Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı için artık sahaya inildi. Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen 6.1 kilometrelik 4 istasyonlu hattın ihalesi 27 Ekim’de yapılmış ve ihaleyi Söğüt İnşaat – Taşyapı İnşaat ortaklığı kazanmıştı. Bursalıların heyecanla beklediği proje öncesinde Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, beraberindeki heyetle birlikte, proje alanını incelemek için Bursa’ya geldi. Genel Müdür Eyigün ve beraberindeki heyet, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Bursaray Emek Hattı’ndan Şehir Hastanesi’ne kadar uzatılacak yeni hattın güzergâhında incelemelerde bulundu.

Bursa’mız için çok önemli

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açıldığı günden beri özellikle pandemi sürecinde önemli hizmetler veren Şehir Hastanesi’ne kesintisiz ulaşımın büyük önem taşıdığını söyledi. Hastaneye lastik tekerlekli araçla ulaşım noktasında ilk günden itibaren çalışmaları başlattıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, bunun yanında çevre yoluna çıkmadan doğrudan hastaneye bağlanan karayolu ile ilgili çalışmaları da Büyükşehir olarak sürdürdüklerini söyledi. Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı’nın, Bursa’da Bakanlık bütçesi ile yapılacak ilk hat olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bugün Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz Yalçın Eyigün ve ekibini Bursa’da ağırladık. Bursalılar olarak heyecanla beklediğimiz Şehir Hastanesi Hattı’nın ihalesi yapılmıştı. Şimdi haritalandırma işlemleri yapılıyor. Diğer taraftan zemin sondajları ile alakalı çalışmalar başlayacak. Genel Müdürümüz kısa sürede inşaat faaliyetinin başlayacağını duyurdu. 4 istasyondan oluşan bu hat aynı zamanda batı noktasını toparlama adına da önemli bir işlev üstlenecek. Tabi bu çalışmalar esnasında bir miktar çevreye rahatsızlık verecek ancak bunları da minimize edeceğiz. İşin süresi için 42 aylık bir öngörü var ancak ben inanıyorum ki gösterilecek gayretle süreç daha öne çekilecek. Ulaştırma Bakanlığı’mızın tecrübesi, bilgi birikimi ve bizim de işin takibi noktasında vereceğimiz destekle hemşehrilerimizin heyecanla beklediği bu çalışmayı tamamlayacağız. Ben Cumhurbaşkanımıza, çok değerli bakanımıza ve ekibine Bursa’mıza verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.