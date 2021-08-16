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Şehir dolu yağışıyla beyaza büründü!

Erzurum'da etkili olan şiddetli dolu, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına yol açtı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 21:40:00 -
Şehir dolu yağışıyla beyaza büründü!

Erzurum'da etkili olan şiddetli dolu, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına neden oldu.

Şehirde akşam saatlerinde başlayan sağanak, şiddetli dolu yağışına dönüştü.

Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentte, su taşkınları nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da çatı altlarına ve iş yerlerine sığındı.

İtfaiye ve belediye ekipleri, su birikintilerinin yaşandığı bölgelerde tahliye çalışması başlattı.

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