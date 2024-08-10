Şehid çocuklar ülkesinden bir acı haber daha! Bu kez 100 Filistinli daha hayatını kaybetti
İşgalci İsrail, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula saldırı düzenledi. Saldırıda en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi.
Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise yaralandı.
Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.
İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.
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